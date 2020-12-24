KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan N.K. adlı kadın, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay süreci dikkate alınarak, yurt dışı çıkış yasağıyla sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi.

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye 28 Ocak'ta gelen Türk vatandaşı 7 kadın, Gaziantep'te gözaltına alındı. Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 7 kadın arasında bulunan N.K.'nin, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası, yaşadığı Kayseri'ye gönderildi. N.K. hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık N.K. hazır bulundu. N.K., savunmasında, "Suriye'ye insani yardım amacıyla gitmiştim. DEAŞ tarafından da zorla evlendirildim. Örgütsel bir amacım yoktu. Eşim DEAŞ'a ait bir hastanede çalışıyordu. DEAŞ'tan kaçtım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık N.K.'yi 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın yurt dışı çıkış yasağı ile tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.