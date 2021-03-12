Son dakika haber! Kayseri'de eşini öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

KAYSERİ'de, tartıştığı eşi Gizem Vural Dik'i (27) tabancayla başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Dik (32), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

9 Eylül 2019'da Melikgazi ilçesindeki Tavlusun Mahallesi'nde meydana gelen olayda, klima tamircisi Mehmet Dik, 4 yıllık eşi Gizem Vural Dik ile 3 yaşındaki oğulları evde olmadığı sırada, tartıştı. Mehmet Dik, eşini tabancayla başına ateş ederek öldürüp, kaçtı. Daha sonra polisi arayıp, eşini öldürdüğünü söyleyen Mehmet Dik, gözaltına alındı. Tutuklanan Dik hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.