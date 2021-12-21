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Son dakika haber: Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı

21.12.2021 18:46
Son dakika haber: Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında İncesu ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün üyesi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen H.Y. gözaltına alındı.

Son dakika haber: Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Kayseri, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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