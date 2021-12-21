Son dakika haber: Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında İncesu ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün üyesi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen H.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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