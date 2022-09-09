Son dakika haber: KAYSERİ'DE FİRARİ ŞÜPHELİLER, POLİSİN TAKİBİYLE YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika haber: KAYSERİ'DE FİRARİ ŞÜPHELİLER, POLİSİN TAKİBİYLE YAKALANDI

09.09.2022 19:23

Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de, farklı suçlardan aranan ve saklandıkları adresleri belirlenen Ö.T. ile Y.G., kaçmak isterken polisin yarım saatlik takibi sonucu yakalandı.

KAYSERİ'de, farklı suçlardan aranan ve saklandıkları adresleri belirlenen Ö.T. ile Y.G., kaçmak isterken polisin yarım saatlik takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı 'hırsızlık' suçundan aranan Ö.T. ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Y.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Polisin geldiğini gören şüpheliler ise kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Ö.T. ile Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KAYSERİ'DE FİRARİ ŞÜPHELİLER, POLİSİN TAKİBİYLE YAKALANDI - Son Dakika

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