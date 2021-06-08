Gaz kaçağı şüphesi bulunan evde yalnız bırakılan 2 kardeşi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kayseri'de gaz kaçağı şüphesi bulunan evde yalnız bırakılan iki kardeş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Melikgazi ilçesi Şehitler Caddesi'nde üç katlı bir apartmanın son katında kiracı olarak yaşayan Suriye uyruklu baba, anneleri olmayan 2 ve 3 yaşındaki çocuklarını evde bırakarak işe gitti.

Çocuklar evin balkonuna çıkarken, apartmanda oluşan gaz kokusundan şüphelenen komşuları itfaiyeyi aradı.

Adrese giden ekipler, merdiven yardımıyla balkon kapısından girdikleri evdeki kardeşleri binadan indirdi.

Çocuklara, sağlık ekiplerince çikolata ve yiyecek, komşuları tarafından oyuncak verildi.

İki kardeş, babalarına teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada Kayserigaz firması ekipleri, binaya gaz girişini keserek, kaçak olup olmadığını tespit için çalışma başlattı.