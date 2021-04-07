Hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ü.K. (30) ile üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesindeki boruların ticari aracın ön camından girerek arka koltuğa kadar uzandığı kazada, araçta bulunan iki kişi sıkıştı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 'nde M.B'nin kullandığı 38 PC 352 plakalı kamyona, 18. Cadde ile 43. Cadde'nin kesiştiği kavşakta, sürücüsü belirlenemeyen 46 HE 019 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

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