Son dakika haber... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı

24.02.2022 11:00
Son dakika haber... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı

Son dakika gündem haberi: Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 kadın gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 kadın gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ikametten 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen H.K, D.K. ve S.S.G'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezindeki farklı adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A. da yakalandı.

Şüphelilerden D.K'nin hırsızlık suçlarından arandığı, H.K. hakkında da 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı - Son Dakika
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