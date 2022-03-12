Son dakika haber! Kayseri'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kayseri'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

12.03.2022 23:47
Son dakika haber! Kayseri'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre KAYSERİ'de, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla yaralanan Ahmet T. (60), hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla yaralanan Ahmet T. (60), hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Halef Hoca Caddesindeki oyun salonunda meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ersin B., belinden çıkardığı tabancayla Ahmet T.'yi bacaklarından yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Ersin B. ise yanında bulunan Oğulcan B. ile birlikte otomobille kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheliler Kuzey Çevre Yolu Terminal Kavşağı'nda yakalandı. Takip sırasında ise polis aracında hasar meydana geldi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.


Son dakika haber! Kayseri'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Kayseri'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Kayseri'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Kayseri'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kayseri'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kayseri'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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