Son dakika haber | Kayseri'de iplik fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

Son dakika gündem haberi... Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir iplik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir iplik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı. OSB'de faaliyet gösteren bir iplik fabrikasının bodrum katında, ısıtma sistemindeki elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanı fark eden işçiler, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenin 4 işçi, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri, İtfaiye, OSB, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kayseri'de iplik fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika

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