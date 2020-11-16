Alparslan Mahallesi'nde bulunan Erciyesevler Camisi'nde yatsı namazını kılan İ.G, 9 Kasım'da, çıkışta bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu ayağından yaralanmış, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti