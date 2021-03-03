Son dakika haber! Kayseri'de jandarmanın asayiş çalışmaları - Son Dakika

Kayseri Jandarma Komutanlığı'nın, şubat ayındaki asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, "terör, kasten yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu, kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan 177 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan haklarında yakalama ve arama kararı bulunan 268 zanlı da yakalandı. Ayrıca, kayıp 5 kişiden 4'ü bulunarak ailelerine teslim edildi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 148 kişiye maske takmamak, 17 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak, 2 işyerine ve 67 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçlarından idari para cezası uygulandı.