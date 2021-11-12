Kayseri'de düzenlenen operasyonda 461 uyuşturucu içerikli hap ele geçilirdi, bir zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında, Melikgazi ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda 461 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.