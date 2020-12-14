Son dakika haber: Kayseri'de kanser hastası, evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber: Kayseri'de kanser hastası, evinde ölü bulundu
14.12.2020 22:32
Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de gırtlak kanseri olduğu öğrenilen Levent Kayırga (67), evinde ölü bulundu.
KAYSERİ'de gırtlak kanseri olduğu öğrenilen Levent Kayırga (67), evinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Gırtlak kanseri olduğu öğrenilen Levent Kayırga'dan bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi. Kayırga'yı hareketsiz halde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Kayırga'nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kayırga'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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