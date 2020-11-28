Son dakika haber... Kayseri'de kısıtlama öncesi meydanlar boş kaldı - Son Dakika

Son dakika haber... Kayseri'de kısıtlama öncesi meydanlar boş kaldı
28.11.2020 12:39
Son dakika haberleri: KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam 20.00'den sonra başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi şehrin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam 20.00'den sonra başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi şehrin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 20.00'den pazar saat 10.00'a, pazar akşamı 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar uygulanacak. Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi şehrin en işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasının henüz başlamamasına karşın insanların sokağa çıkmadıkları görüldü. Şehrin en yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı da boş kaldı. Trafik yoğunluğunun da fazla olmadığı görüldü.
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