Son dakika haber: Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk - Son Dakika

Son dakika haber: Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
29.03.2021 14:02
Son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk gününde, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.
KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk gününde, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.
Kayseri'de, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile Cumartesi akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle kentin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu. Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde bulunan polis ekipleri denetimlerini arttırdı, sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyardı. Kısıtlama sonrası vatandaşların PTT ve banka önlerinde metrelerce kuyruk oluşturduğu gözlemlendi.
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