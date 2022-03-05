Son dakika haber! Kayseri'de KOAH hastası, babası tarafından hastaneye götürülürken öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Kayseri'de KOAH hastası, babası tarafından hastaneye götürülürken öldü

05.03.2022 09:32
Son dakika haber! Kayseri'de KOAH hastası, babası tarafından hastaneye götürülürken öldü

Son dakika haberi... Kayseri'de babası tarafından otomobille hastaneye götürülen KOAH hastası, yolda hayatını kaybetti.

Kayseri'de babası tarafından otomobille hastaneye götürülen KOAH hastası, yolda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde oturan KOAH hastası M.İ. (50) fenalaşınca babası M.İ. oğlunu hastaneye götürmeye karar verdi.

Araçla yola çıkan M.İ. yolda bir akrabasını da almak için durduğunda arka koltuktaki oğlunun hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, M.İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YORUMLAR
500
Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi BABASININ HASTANEYE GÖTÜRDÜĞÜ KOAH HASTASI, OTOMOBİLDE ÖLDÜ BABASININ HASTANEYE GÖTÜRDÜĞÜ KOAH HASTASI, OTOMOBİLDE ÖLDÜ

Demokrasi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kayseri'de KOAH hastası, babası tarafından hastaneye götürülürken öldü - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İşte 5 Mart hava durumu!
09:15 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 2030 yılına kadar olacak, 91 bin 81 bina ağır, 167 bin 116 bina orta hasar görecek
08:48 Otomobil istinat duvarına çarptı, 4 genç olay yerinde yaşamını yitirdi
08:47 Rusya-Ukrayna savaşı 10. gününde: Rusya Kiev sınırında, Ukraynalılar var güçleriyle direniyor
08:45 Bunlar da Ukrayna için savaşan Çeçenler: Şeyh Mansur Taburu, Ukrayna ordusu saflarında Rusya'ya karşı savaşıyor
00:48 NATO'nun hava sahasını kapatmamasını eleştiren Zelenski: Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek
00:46 Kapsamlı araştırmada gerçek ortaya çıktı! Beşiktaş Aaron Boupendza transferinden vazgeçti
00:21 Kabine'de yeni değişiklik iddiası! Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan revizyon bekleniyor
00:04 Teknik direktör Josep Guardiola, Rusya-Ukrayna savaşında politikacıları elleştirdi: NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği
23:47 Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 09:41:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kayseri'de KOAH hastası, babası tarafından hastaneye götürülürken öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement