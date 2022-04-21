Son dakika haber! Kayseri'de komşusunu tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis talebi - Son Dakika
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Son dakika haber! Kayseri'de komşusunu tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis talebi

21.04.2022 13:48
Son dakika haber! Kayseri'de komşusunu tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis talebi

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de oynadığı topun otomobiline çarpmasına sinirlenip tartıştığı çocuğun babasını tüfekle öldüren sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istendi.

Kayseri'de oynadığı topun otomobiline çarpmasına sinirlenip tartıştığı çocuğun babasını tüfekle öldüren sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istendi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık F.K, maktul E.K'nin müşteki yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık F.K. önceki savunmasını tekrar ederek, olay günü komşusu maktul E.K'nin oğlunun bahçede oynadığı topu aracına çarptırmasına sinirlendiğini ifade etti.

Bu nedenle tartıştığı komşusunun elinde kürekle evini bastığını öne süren F.K, evde bulunan tüfeği alarak koruma amaçlı ateş ettiğini, kimseyi öldürme kastının olmadığını savundu.

Maktul E.K'nin müşteki ağabeyi Ş.K. ise kardeşinin bir suçu olmadığını belirterek, "Ağabey-kardeş evi bastılar. Araca top değdi diye adam mı öldürülür?" diyerek tepki gösterdiği sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak üzere süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, F.K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Danişmend Gazi Mahallesi'nde 1 Eylül 2021'de, komşular F.K. (29) ile E.K. (41) arasında, E.K'nin oğlunun oynadığı topun F.K'nin aracına değmesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle ağır yaralanan E.K. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan F.K, hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kayseri'de komşusunu tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis talebi - Son Dakika


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