Son dakika haber... Kayseri'de lokomotifin çarptığı iki çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de lokomotifin çarptığı iki çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı.

Kayseri'de lokomotifin çarptığı iki çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı. İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'ndeki arazide koyun otlatan Mükremin Tangıç (15) ve İbrahim Özmen (16), bulundukları yerin yakınından geçen demir yoluna doğru ilerleyen eşeğin peşinden gitti. Bu sırada lokomotifin çarptığı Tangıç olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Özmen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Tangıç'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Çocuğun cansız bedeni, incelemenin ardından İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Örenşehir, Kayseri, İncesu, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 10:25 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Kayseri'de lokomotifin çarptığı iki çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika

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