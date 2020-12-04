Son dakika haber! Kayseri'de mobilya fabrikası yangında hasar gördü - Son Dakika

Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde'de ahşap ürünler işlenen fabrikada yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğünden çok sayıda araç, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.