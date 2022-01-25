Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Boğazköprü Mahallesi'nde üretim yapan imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında, imalathanede hasar meydana geldi.

İmalathanenin bitişiğindeki iki fabrikaya da zarar veren yangında bir minibüs ise kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen bir işçi tedavi altına alındı.