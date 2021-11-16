Son dakika haber... Nefes almakta zorlanan hasta ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

Son dakika haber... Nefes almakta zorlanan hasta ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de nefes almakta güçlük çeken hasta, Sağlık Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

Kayseri'de nefes almakta güçlük çeken hasta, Sağlık Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi. Alınan bilgiye göre, nefes almakta güçlük çeken Hasan K, tedavi olmak için Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne gitti. Burada yapılan ilk müdahalede hastanın nefes borusunda kitle tespit edilmesi üzerine İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi. Hasta, Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle ambulans uçakla İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hasan K'nın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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