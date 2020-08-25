Son dakika haber | Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... Kayseri'nin Sarız ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ali Çakıcı idaresindeki 48 NF 868 plakalı otomobil, Kayseri- Kahramanmaraş kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Selda Kızıldağ'ın da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:53

Kaynak: AA

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