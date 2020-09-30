Son dakika haber: Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haberleri... Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökkent Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 38 LM 104 plakalı hafif ticari aracı durdurmaya çalıştı.
"Dur" ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye düşüren araç, takip sonucu Tavlusun Mahallesi'nde durduruldu.
Polis, ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü A.A'yı gözaltına aldı.
Kayseri, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:39 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan kişi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roket düştü Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı