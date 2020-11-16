Son dakika haber... Kayseri'de 'Rakka emiri' ile 3 DEAŞ şüphelisi adliyede - Son Dakika

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün sözde 'Rakka emiri' H.E.'nin de olduğu 4 Suriye uyruklu, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Kasım'da Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yaşayan 4 Suriye uyruklunun, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek, H.E., Y.Ş., M.H. ve M.E.'yi gözaltına aldı.