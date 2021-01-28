Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika
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Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

28.01.2021 01:23

KAYSERİ'de saatteki hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, iki otomobilin üzerine devrildi.

KAYSERİ'de saatteki hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, iki otomobilin üzerine devrildi. Uçan çatılar ise, araçlarda maddi hasara neden oldu.

Kayseri'de dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, kentte etkili oldu. Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen çam ağacı iki otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yıldırım Beyazıt Mahallesinde ise, rüzgardan sökülen çatılar park halindeki araçlara zarar verdi. Minibüsü zarar gören Mehru Temizyürek, "Görevli evime gelip, aracımın üzerine bacanın uçtuğunu söyledi. Baca uçması nedeniyle aracımın camı patlamış. Şiddetli rüzgar aracımda hasara neden oldu. Burada 4-5 araçta hasar var" dedi.

7 KATLI BİNANIN YANGIN MERDİVENİ DEVRİLDİKayseri'de, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle Melikgazi ilçesi İnönü Bulvarı'nda 7 katlı binanın yangın merdiveni devrildi. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın önüne gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA
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