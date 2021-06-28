Son dakika haber: Kayseri'de silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alaybeyli Mahallesi'nde E.A. (19) traktörle tarladan evine dönerken kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda isabet alan E.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, E.A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

E.A'nın cenazesi Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri saldırının failinin yakalanması için çalışma başlattı.