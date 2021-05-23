Son dakika haber: Kayseri'de tartıştığı babasını tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T.E, dün tartıştığı babasını tabanca ile vurduktan sonra bıçaklayarak öldürmüş, zanlı ikamete gelen ekiplere teslim olmuştu.

Kayseri 'de tartıştığı babasını tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

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