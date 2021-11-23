Son dakika haber... Kayseri'de tartıştığı genci bıçakla öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

S.G. tarafından dün bıçakla yaralanan ve sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan H.K, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Pazar alışverişi yapan Kılıçdaroğlu, esnaftan en çok duyduğu cümlenin "Bizi kurtarın" olduğunu söyledi