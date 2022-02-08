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Son dakika haber! Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika haber! Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

08.02.2022 17:44
Son dakika haber! Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Son dakika haberleri: Kayseri'de okul çıkışı kız arkadaşıyla otobüs durağına giderken önünü kesen kişiyle tartışıp bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri'de okul çıkışı kız arkadaşıyla otobüs durağına giderken önünü kesen kişiyle tartışıp bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık S.G, maktul Hayri K'nin (19) babası müşteki N.K, annesi D.B. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık S.G. savunmasında, maktul ile daha önce kız arkadaşı nedeniyle tartıştıklarını, olay günü de okuldan çıkıp otobüs durağına gittikleri esnada bu kişinin aracıyla önünü kesip kendisine tokat attığını öne sürdü.

Maktulün elini beline götürdüğü esnada korkarak kendisini bıçakladığını iddia eden S.G, olayın ardından babasına olayı anlattıktan sonra kendisi tarafından emniyete götürüldüğünü anlattı.

Müşteki anne ve baba ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi'nde 22 Kasım 2021'de okul çıkışı kız arkadaşıyla yürüyen S.G. ile karşılaştığı Hayri K. arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüş, S.G. tarafından bıçakla yaralanan Hayri K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheli yakalanmış, hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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