Son dakika haber! Kayseri'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Kayseri'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Kayseri'de terör örgütü YPG/PKK'nın kadın yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Kayseri'de terör örgütü YPG/ PKK'nın kadın yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalarda 2014-2018 yılları arasında Suriye'nin Haseke ile Kamışlı bölgelerinde YPG/PKK içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı iddia edilen V.A.R'nin kentte saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı öne sürülen yabancı uyruklu zanlıyı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kayseri'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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