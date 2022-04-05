Son dakika haber: Kayseri'de toprağa gömülü ceset bulunmasına ilişkin davada 7 sanığa hapis - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kişinin toprağa gömülü cesedinin bulunmasıyla ilgili haklarında dava açılan 7 sanık, 11 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar A.A, Ş.B, S.Y, M.Y, M.İ, M.K. ve F.A, taraf avukatları ile maktul E.B'nin yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Sanıkların ifadelerinde suçlamaları reddederek, beraatlerini istediği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, 7 sanığa "suça yardım etme" suçundan 9 yıl 2'şer ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların tutukluluklarının devamına hükmetti.

Olay

E.B'den haber alamayan yakınları Develi İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmış, Abdulbaki Mahallesi'nde 31 Mart 2021'de arazide toprağa gömülü erkek cesedi bulunmuştu.

Tabancayla arkadaşını öldürdükten sonra cesedini toprağa gömdüğü öne sürülen E.Y, polis ekiplerince yakalanacağını anlayınca intihar etmiş, daha sonra olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla 7 kişi tutuklanmıştı.