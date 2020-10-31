Kayseri'nin Talas ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
G.A. idaresindeki 38 GB 815 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde, B.Ö. yönetimindeki 38 NC 056 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle aracı savrulan sürücü B.Ö. ve diğer araçtaki ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. B.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika