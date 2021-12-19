KAYSERİ'de polis kontrol noktasında durdurulan 2 araçta yapılan aramada 8,5 kilo kubar esrar ele geçirildi, 4 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batıdaki kentlere uyuşturucu götürüleceği bilgisini aldı. Takibe alınan iki araç, Kayseri- Malatya kara yolu polis uygulaması noktasında durduruldu. Narkotik köpeğinin yaptığı aramada aracın bagaj kısmına gizlenmiş 8,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgu için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika