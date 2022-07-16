Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla şüpheliler S.K. ve M.Y. yakalandı.
Polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına aldığı operasyonda 15 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram bonzai, hassas terazi, av tüfeği ve 6 adet kartuş ele geçirildi.
Öte yandan olay ile ilgili 8 şüpheli de işlem yapıldığı belirtildi.
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