Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

16.07.2022 20:51

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla şüpheliler S.K. ve M.Y. yakalandı.

Polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına aldığı operasyonda 15 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram bonzai, hassas terazi, av tüfeği ve 6 adet kartuş ele geçirildi.

Öte yandan olay ile ilgili 8 şüpheli de işlem yapıldığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:42 Alkollü araç kullanan kaymakam, 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu! 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı
21:21 Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle anlaştı! 50 milyon euro ödeme yapılacak
20:59 Camide çalışan kişinin iki çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!
20:32 Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın herkesin içinde nafaka yüzünden tartıştığı iddia edildi
20:30 Barcelonalı taraftarlardan Pique'ye "Shakira" tepkisi! Şarkıcının şarkısını son ses açıp dilettiler
19:49 Cep telefonuyla kadınları çeken yabancı uyruklu şahıs, esnaf tarafından darp edildi
19:47 Dışişleri, İngiltere'nin Türkiye'yi Ruanda planına dahil etmek istemesine tepki gösterdi: Türkiye, herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı olmayacak
18:15 Trafikte güreşçi olduğunu bilmediği kişiye yumruk atan adam, hastaneye kaldırıldı
17:56 Benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk indirim bekleniyor
16:49 Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 21:52:53. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement