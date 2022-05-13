Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

13.05.2022 16:40
Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Melikgazi ilçesinde ikamet eden M.B'nin piyasaya uyuşturucu sürmeye çalıştığı tespit edildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüphelinin aracında ve eniştesi Ö.D'nin evinde 450 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram kubar esrar, hassas terazi, uyuşturucu içerikli hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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