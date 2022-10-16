Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

16.10.2022 16:26

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının doğu illerinden batı illerine sevkiyat yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracı kent girişinde durdurdu.

Araçta ve şüphelilere ait çantalarda yapılan aramada, 450 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan O.K, M.K. ve A.K. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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