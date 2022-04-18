Son dakika haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getireceği tespit edilen M.K'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının üst aramasında ve çantasında 44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.