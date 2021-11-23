Son dakika haberi! Yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi Gökhan Sokak'ta Suriye uyruklu ailenin ikamet ettiği müstakil evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin sıçradığı evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler gelene kadar mahalle sakinleri, ikamette mahsur kalan kadın ile 3 çocuğunu kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.