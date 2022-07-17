Kaza, 07.00 sıralarında Kayseri-Sivas kara yolunun 56'ncı kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarındaki Palas Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs içinde bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma , kazayla ilgili soruşturma başlattı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

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