Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

KAYSERİ- Sivas kara yolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Kaza, 07.00 sıralarında Kayseri-Sivas kara yolunun 56'ncı kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarındaki Palas Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs içinde bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
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