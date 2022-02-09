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Son dakika haber: Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı

09.02.2022 21:07
Son dakika haber: Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Son dakika haberler... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Bulvarı Zuhal Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 06 CGH 576, 51 ABZ 146, 38 EZ 036 ve 38 KC 679 plakalı otomobiller kaza yaptı. Meydana gelen kazada 51 ABZ 146 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haber: Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haber: Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haber: Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haber: Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haber: Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haber: Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı

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Osman Kavuncu Bulvarı, Kocasinan, Kayseri, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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