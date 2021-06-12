Son dakika haber: Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada İ.K, İ.M, Ç.M, H.S. ve Y.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağanağın etkili olduğu Kayseri-Pınarbaşı kara yolu Pazarören kavşağında 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

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