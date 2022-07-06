Son dakika haber | Kayseri'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi Adana'da defnedildi

Kayseri'de hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Hamza Yüksel'in cenazesi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
M.E'nin kullandığı 38 BY 865 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Hamza Yüksel'in (25) cenazesi yakınları tarafından Adana Asri Mezarlığına getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Yüksel'in cenazesi, defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı'na götürüldü.
Kayseri'de dün, M.E'nin kullandığı 38 BY 865 plakalı hafif ticari araç, Erkilet Bulvarı 112 Acil Çağrı Merkezi karşısında, Hamza Yüksel (25) idaresindeki 21 AAF 822 plakalı motosiklete çarpmıştı. Yaralanan Yüksel, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde, hayatını kaybetmişti.
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