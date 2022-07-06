Son dakika haber | Kayseri'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi Adana'da defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Kayseri'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi Adana'da defnedildi

06.07.2022 10:49
Son dakika haber | Kayseri'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi Adana'da defnedildi

Son dakika haberine göre Kayseri'de hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Hamza Yüksel'in cenazesi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'de hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Hamza Yüksel'in cenazesi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

M.E'nin kullandığı 38 BY 865 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Hamza Yüksel'in (25) cenazesi yakınları tarafından Adana Asri Mezarlığına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Yüksel'in cenazesi, defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Kayseri'de dün, M.E'nin kullandığı 38 BY 865 plakalı hafif ticari araç, Erkilet Bulvarı 112 Acil Çağrı Merkezi karşısında, Hamza Yüksel (25) idaresindeki 21 AAF 822 plakalı motosiklete çarpmıştı. Yaralanan Yüksel, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde, hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Kayseri, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kayseri'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi Adana'da defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kayseri'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi Adana'da defnedildi - Son Dakika
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