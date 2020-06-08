Son dakika haber! Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kocasinan Kaymakamlığı ile oluşturulan Vefa Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 15 bin aileye ulaştı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, gerek şehrin huzuru, gerekse halk sağlığı için ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığı ile oluşturulan Kocasinan Vefa Destek Grubu olarak bu süreçte 15 bin aileye ulaştıklarını kaydeden Çolakbayrakdar, "Şimdiye kadar yapmış olduğumuz sosyal yardımları daha da artırdık ve bu süreçte geliri azalan ailelerimize yardımlarımızı kesintisiz ulaştırıyoruz. Bunu yaparken de her bir ailenin kendi özelinde sessiz sedasız ihtiyaçlarını karşılayabilmenin çabası içerisindeyiz. Hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesinden erkeklere özel tesis

Kocasinan Belediyesi tarafından sadece erkeklerin faydalanabilmesi amacıyla yaptırılan yüzme havuzlu, sauna ve fitness gibi hizmetlerinin sunulacağı tesiste sona yaklaşıldı.

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Mimarsinan Mahallesine 2 bin 300 metrekare alan üzerinde inşa edilen sosyal tesisin son halini inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnsan odaklı belediyeciliği önemsediklerini belirten Çolakbayrakdar, vatandaşların sosyal hayatına renk katmak için modern tesisler inşa ettiklerini ifade etti.



Melikgazi Belediyesinden cazip fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların ev sahibi olması için uygun ve cazip fiyatlarla Küçükali ve Anbar mahallelerinde bulunan 81 kentsel dönüşüm dairesini satışa çıkardı.

17 Haziran'da ihale yapacak dairelerin en düşüğü 160 bin, en yükseği ise 300 bin liradan satışa sunulacak.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, açık ve şeffaf bir ihale ile hem ekonomiye hem de Melikgazi'ye yatırım için gelir sağlanacağını kaydetti.

Palancıoğlu'ndan Melikgazi halkına teşekkür

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerini zamanında ödeyen tüm mükelleflere teşekkür etti.

Palancıoğlu, özellikle bu zor zamanda kendilerini yalnız bırakmayarak vergilerini ödeyen tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Talas'ta, Proje ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları ve müdürlerle bir araya gelerek pandemi sürecinde gerçekleştirilen çalışmaları ve yeni normalleşme döneminde yapılacak hizmet ve yatırımları değerlendirdi.



Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak pandemi döneminde yapılan çalışmaları değerlendiren Yalçın, başarılı bir süreç yürüttüklerini kayderek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Yapımı devam eden proje ve yatırımların masaya yatırıldığı toplantıda 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi, Millet Bahçesi, Zincidere Göleti, Ali Dağı 360 girişine yapılacak yeşil alan ve sosyal tesisler ile yeni okul yapımları başta olmak üzere birçok konu ele alındı.