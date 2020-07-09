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Son dakika haber | Kayseri'den kısa kısa

Son dakika haberleri... Büyükşehir Belediyesi, trafiğin kesintiye uğramaması için gece boyu şehrin önemli bulvarlarından Osman Kavuncu Bulvarı'nda sıcak asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, trafiğin kesintiye uğramaması için gece boyu şehrin önemli bulvarlarından Osman Kavuncu Bulvarı'nda sıcak asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin her alanında modern ve konforlu kent hayatına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bir taraftan ilçelerde, diğer taraftan da kent merkezinde asfaltlama çalışmalarına 7 gün 24 saat sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri normal zamanda trafik yükü nedeniyle müdahale etmenin zor olduğu caddelerde asfaltlama çalışmalarını gece boyunca kesintisiz sürdürüyor.

Osman Kavuncu Bulvarı'nda bu kapsamda aşınma tabakası serimi yapıldı. Asfaltlama çalışmaları Organize Sanayi Bölgesi 1. giriş kavşağından başladı ve DSİ kavşağında sona erdi.

Yapılan çalışmalarda yaklaşık 15 bin ton stone mastik asfalt kullanıldı. Saat 21.00'de başlayan çalışmalar sabah 07.00 itibarıyla son buldu. Asfaltlanan kısımlar trafiği açıldı.

Kocasinan'da Kurban Bayramı hazırlıkları

Kocasinan Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde mezarlıklar temizlenerek, daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramını daha huzurlu ve daha temiz bir şekilde geçirebilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kayserililere sorunsuz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini anlatan Çolakbayrakdar, "Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Kurban Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklar temizleniyor. Arife günü ve Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yahyalı Belediyesi'nden bisiklet ve yürüyüş parkuru

Yahyalı Belediyesi, ilçe merkezinde yaşayan vatandaşların yürüyüş yapabilmeleri ve bisiklet sürebilmeleri için parkur oluşturdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe merkezinden geçen Koca Çay'ın sağ ve sol yanlarında bulunan yolları yürüyüş ve bisiklet parkuru haline getirerek vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanan Yahyalı Belediyesi, çalışmalarda sona yaklaştı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, vatandaşların rahat bir şekilde yürüyüş yapabilecekleri veya bisiklet sürebilecekleri bir parkur bulunmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu eksikliği giderebilmek adına çalışmalara başladık. İlçe merkezinden akan derenin sağ ve sol yanlarında bulunan yolları yürüyüş ve bisiklet parkuru olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Cuma gününe kadar 6 bin 400 metrelik parkurumuz hazır olacak. İnşallah cumartesi günü sabah da yapacağımız 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' ile parkurumuzu kullanmaya başlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu yürüyüşe bekliyoruz. Pandemi nedeniyle yürüyüşümüzü sosyal mesafe kuralına uygun ve maskeli bir şekilde yapılacağız. Yaz günlerinde bu parkuru kullanan vatandaşlarımız yeşilliğin içinde, akarsu serinliğinde sporlarını yapmış olacak."

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:53 Kaynak: AA

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