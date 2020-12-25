Son dakika haberi! Kayseri Jandarma Komutanı Çelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kayseri Jandarma Komutanı Çelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 09:35

Son dakika gündem haberine göre Kayseri İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nadir Çelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nadir Çelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çelik, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Albay Çelik, yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın " Mucize'nin adı Ayda" fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflarda emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerine teşekkür eden Çelik, AA çalışanlarına başarı diledi.

Son dakika haberi! Kayseri Jandarma Komutanı Çelik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika haberi! Kayseri Jandarma Komutanı Çelik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika haberi! Kayseri Jandarma Komutanı Çelik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika haberi! Kayseri Jandarma Komutanı Çelik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Jandarma, Kayseri, Albay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kayseri Jandarma Komutanı Çelik, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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