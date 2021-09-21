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Son dakika haber! Kayseri KOM'dan 20 günde 12 operasyon - Son Dakika

Son dakika haber! Kayseri KOM'dan 20 günde 12 operasyon

21.09.2021 17:46
Son dakika haber! Kayseri KOM'dan 20 günde 12 operasyon, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 günde 12 ayrı operasyon düzenlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 günde 12 ayrı operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte kaçakçılık suçlarına yönelik son 20 gün içerisinde 12 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 3 milyon 320 bin dal doldurulmuş makaron, 6 bin 100 paket kaçak sigara, 66 adet kaçak cep telefonu, 54 adet elektronik sigara ve likidi ile 106 adet elektronik sigara aparatları, 231 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyonlarda kaçak eşyanın naklinde kullanılan 2 araca el konulurken, 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Son dakika haber! Kayseri KOM'dan 20 günde 12 operasyon
Son dakika haber! Kayseri KOM'dan 20 günde 12 operasyon

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kayseri, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kayseri KOM'dan 20 günde 12 operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kayseri KOM'dan 20 günde 12 operasyon - Son Dakika
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