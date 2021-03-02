Son dakika haber: Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber: Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

02.03.2021 08:53
Son dakika haber: Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem imamları tarafından ardışık şekilde aranan, muvazzaf ve ihraç 10 askeri şahsın yakalanması için 4 ili kapsayan operasyon yapıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem imamları tarafından ardışık şekilde aranan, muvazzaf ve ihraç 10 askeri şahsın yakalanması için 4 ili kapsayan operasyon yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında, mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları ve örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen muvazzaf ve ihraç 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Verilen karar sonrasında bu gün sabah Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ili kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başlatılan operasyon sürüyor. - KAYSERİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika


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