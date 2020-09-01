Son dakika haber! Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandıkları belirlenen, aralarında yüzbaşı rütbesinde şüphelilerin de olduğu 13'ü muvazzaf, 1'i emekli asker 14 zanlı gözaltına alındı.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu