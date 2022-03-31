Son dakika haber: Kayseri merkezli kaçak sigara operasyonunda yakalanan 23 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda yakalanan 23 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, elektronik sigara dolum makineleri, sahte bandrol ve cinsel içerikli ilaç ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 5'i emniyetten serbest bırakılırken, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 18 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri, Adana, Konya, Ağrı ve Mardin'de 28 Mart'ta düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 26 şüpheliden 23'i yakalanmıştı.