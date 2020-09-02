Son dakika haber! Kayseri OSB koronavirüs salgınına karşı tedbir almaya devam ediyor - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Çin'in Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi/Salgın olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Salgın hastalığına karşı top yekün bir mücadele anlayışı ile İlaçlama konusunda eğitimli ekipler tarafından Kayseri OSB Fevzi Mercan Camii bitişiğindeki park alanında başlatılan uygulamada, ortak kullanım alanlarından olan toplu taşıma/servis araçlarına ücretsiz dezenfekte hizmeti belirli aralıklarla devam ettirilmektedir.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, koronavirüs salgınına karşı bölge sanayicilerini ve çalışanlarını bilgilendirmeye yönelik muhtelif çalışmalar sürdürülmektedir. - KAYSERİ